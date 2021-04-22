Соединенные Штаты не исключают возможность принятия новых санкций против Российской Федерации из-за оппозиционера Алексея Навального.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, пишет РБК-Украина.
— Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Исполнительный указ президента дает нам полномочия вводить санкции в отношении лиц и отдельных сфер. Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу, — заявила Джен Псаки.
Напомним, о критическом состоянии Алексея Навального, объявившего голодовку 31 марта из-за отказа допустить к нему в колонию независимого врача, заявили 16 апреля в открытом письме врачи в Москве.
Соединенные Штаты не исключают возможность принятия новых санкций против Российской Федерации из-за оппозиционера Алексея Навального.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, пишет РБК-Украина.
— Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Исполнительный указ президента дает нам полномочия вводить санкции в отношении лиц и отдельных сфер. Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу, — заявила Джен Псаки.
Напомним, о критическом состоянии Алексея Навального, объявившего голодовку 31 марта из-за отказа допустить к нему в колонию независимого врача, заявили 16 апреля в открытом письме врачи в Москве.