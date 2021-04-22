Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пообещала «обязательную реакцию» Владимира Зеленского на слова президента РФ Владимира Путина о встрече в любое время в Москве.

Об этом она сказала в комментарии изданию «Коррспондент».

— Реакция главы государства обязательно будет, – заявила Юлия Мендель.

Напомним, в четверг Путин ответил на предложение Владимира Зеленского о встрече на Донбассе. Российский лидер заявил, что ждет украинского президента в Москве «в любое удобное для него время».

Также Путин предложил Владимиру Зеленскому решать проблему Донбасса с лидерами «республик» сепаратистов – «ЛНР» и «ДНР».