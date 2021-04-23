Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала пять подозрений народным депутатам.

Об этом она сообщила в эфире пгромаммы «Право на власть», пишет Корреспондент.

Ирина Венедиктова подчеркнула, что институт снятия неприкосновенности работает и напомнила, что была председателем комитета, когда снимали неприкосновенность.

— У нас одно дело в отношении народного депутата в суде, два депутата на 290-х, остальные - мы ждем досудебного расследования. Первое подозрение, подписанное мной - подозрение народному депутату Киве. Затем был народный депутат Юрченко, после этого был кнопкодав. И последним был человек, который не заплатил примерно 70 млн гривен налога за то, что продавал квартиры не как ЧП, а просто, как физическое лицо, — заявила Ирина Венедиктова.

Также, Ирина Венедиктова сказала, что считает уголовное производство против депутата от «ОПЗЖ» Виктор Медведчука «перспективным».

— Следствие продолжается — и оно так же слажено и системно. Когда мы выйдем на процессуальный документ, подписанный генеральным прокурором Венедиктовой? Дату я вам назвать не могу. Но эта работа ведется. Кропотливая работа, потому что все не так просто. Даже правильное документирование и процессуальное оформление всего того, что потом будет представлено в суде, всего того, с чем будет знакомиться сторона защиты, должно быть безупречно. Потому что будут работать на этих людей лучшие адвокатские компании - и мы с вами это прекрасно понимаем, — пояснила Ирина Венедиктова.

В марте Ирина Венедиктова заявляла, что материалы для подписания подозрения относительно народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука к ней не поступали.