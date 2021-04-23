Народные депутаты от партии «Слуги народа» во время заседания фракции заслушали кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.
Верховная Рада рассмотрит его назначение, сообщает пресс-служба политсилы.
Ожидается, что депутаты соберут подписные листы для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, во время которого Галущенко выступит перед парламентом.
— Вопрос о его назначении вынесут на голосование в зал, — сообщили в «СН».
Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Холодов написал в своем Telegram-канале, что «кандидата в целом согласовали».
Ранее и.о министра энергетики Юрий Витренко отрицал, что он писал заявление на увольнение с должности, как это ранее заявляла пресса всеукраинского уровня.
Народные депутаты от партии «Слуги народа» во время заседания фракции заслушали кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.
Верховная Рада рассмотрит его назначение, сообщает пресс-служба политсилы.
Ожидается, что депутаты соберут подписные листы для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, во время которого Галущенко выступит перед парламентом.
— Вопрос о его назначении вынесут на голосование в зал, — сообщили в «СН».
Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Холодов написал в своем Telegram-канале, что «кандидата в целом согласовали».
Ранее и.о министра энергетики Юрий Витренко отрицал, что он писал заявление на увольнение с должности, как это ранее заявляла пресса всеукраинского уровня.