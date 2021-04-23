Народные депутаты от партии «Слуги народа» во время заседания фракции заслушали кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.

Верховная Рада рассмотрит его назначение, сообщает пресс-служба политсилы.

Ожидается, что депутаты соберут подписные листы для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, во время которого Галущенко выступит перед парламентом.

— Вопрос о его назначении вынесут на голосование в зал, — сообщили в «СН».

Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Холодов написал в своем Telegram-канале, что «кандидата в целом согласовали».

Ранее и.о министра энергетики Юрий Витренко отрицал, что он писал заявление на увольнение с должности, как это ранее заявляла пресса всеукраинского уровня.