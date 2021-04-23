Отношения Москвы и Вашингтона вернулись в эпоху холодной войны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на «РИА Новости».

По словам Дмитрия Медведева, за последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации.

— По сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности, — считает Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года и отметил, что тогда ситуацию спасли лидеры обеих стран, которые сохранили трезвость оценки и признали «мудрость компромисса».

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны, которые решат «сжечь или взорвать мосты с Россией», пожалеют об этом.