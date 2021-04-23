глава фракции "Партии Шария" Татьяна Кравчук

22 апреля на очередном пленарном заседании сессии Николаевского городского совета глава фракции «Партии Шария» Татьяна Кравчук подняла наболевший вопрос для горожан Николаева: наличие свободных коек с кислородом в городских больницах. Фракция «Партии Шария» инициировала выделение средств из резервного фонда для закупки аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов и аппаратов УЗИ для роддома № 1.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— Уровень занятости коек с кислородом в городских больницах остается выше нормы. «Партия Шария» активно помогает медиками и инициировала выделение средств из резервного фонда для закупки аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов и аппаратов УЗИ для роддома № 1. Мы благодарим коллег, которые поддержали нашу инициативу и помогают нашим врачам. Мы знаем, что в роддоме № 1, также есть потребность в аппарате ИВЛ для новорожденных. Просим Александра Федоровича дать протокольное поручение департаменту финансов изыскать возможность финансирования закупки аппаратов ИВЛ и вынести предложение на рассмотрение бюджетной комиссии, — отметила глава фракции «Партии Шария» Татьяна Кравчук.

Ранее управление здравоохранения Николаевского городского совета обратилось на планово-бюджетную комиссию с просьбой о выделении из бюджета 10,6 миллионов гривен, необходимых для покупки оборудования в госпитали, где лечат больных коронавирусным заболеванием COVID-19.