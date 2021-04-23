Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко передал публичный «привет» руководителям департаментов здравоохранения Харьковской, Одесской и Запорожской областей. В регионах нарушен алгоритм Минздрава по вакцинации от коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге, передает РБК-Украина.

По его словам, в Украину прибыла новая партия вакцины Astrazeneca. В областях будет 1950 пунктов вакцинации для использования этого препарата. Больше всего в Днепропетровской области — 204. Меньше всего в Запорожской области — 29.

— Передаю очередной публичный «привет» руководителю департамента здравоохранения Запорожской области. Буду следить, как будет использоваться вакцина и какой будет доступ для всех, кто нуждается в прививке, — заявил Виктор Ляшко.

Также он отметил, что нарушен алгоритм вакцинации в трех областях.

— Хочу также передать публичный «привет» еще трем руководителям департаментов здравоохранения. В частности, Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые нарушили алгоритмы Минздрава и до сих пор не использовали вакцины из первой партии Astrazeneca, — сообщил он.