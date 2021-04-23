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Сегодня, 23 апреля, в 2:48, после завершения среднего планово-предупредительного ремонта энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключили к энергосети.
Об этом пишут в управлении информации и общественных связей ОП ЮУАЭС.
Необходимые работы выполнили за 110,4 суток вместо 120 запланированных. За это время на производстве осуществили средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, химическую отмывку парогенераторов, капитальные ремонты, эксплуатационный и технический контроль и другое.
Также реконструировали некоторое оборудование, в частности, оснастили установками автоматического контроля силовое маслонаполненное оборудование главной схемы выдачи мощности АЭС. Кроме этого, провели реконструкцию системы охлаждения генератора, замену аккумуляторных батарей первой системы безопасности, реконструкцию систем автоматической пожарной сигнализации и так далее.
По состоянию на 23 апреля первый, второй и третий энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают исправно. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений.
Напомним, 10 марта на Южно-Украинской атомной электростанции прошла очередная плановая проверка оборудования системы оповещения с включением электросирен.
Сегодня, 23 апреля, в 2:48, после завершения среднего планово-предупредительного ремонта энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключили к энергосети.
Об этом пишут в управлении информации и общественных связей ОП ЮУАЭС.
Необходимые работы выполнили за 110,4 суток вместо 120 запланированных. За это время на производстве осуществили средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, химическую отмывку парогенераторов, капитальные ремонты, эксплуатационный и технический контроль и другое.
Также реконструировали некоторое оборудование, в частности, оснастили установками автоматического контроля силовое маслонаполненное оборудование главной схемы выдачи мощности АЭС. Кроме этого, провели реконструкцию системы охлаждения генератора, замену аккумуляторных батарей первой системы безопасности, реконструкцию систем автоматической пожарной сигнализации и так далее.
По состоянию на 23 апреля первый, второй и третий энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают исправно. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений.
Напомним, 10 марта на Южно-Украинской атомной электростанции прошла очередная плановая проверка оборудования системы оповещения с включением электросирен.