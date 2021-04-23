Фото: МО РФ.

Российские подразделения грузятся на корабли и возвращаются на прежние места дислокации, якобы их концентрировали в Крыму в таком количестве для «неожиданной проверки».

Кадры вывода частей из Крыма опубликовало МО РФ.

Силовое ведомство оккупантов сообщает, что войска Южного военного округа совершают марши на побережье, ж/д станции и аэродромы, где технику погрузят в железнодорожные составы и корабли, которые вернутся в РФ.

На прежние места дислокации отбывает и Каспийская флотилия с десантными кораблями Балтфлота, на которые погрузят морпехов и технику.

Предварительно, в якобы в учебных маневрах россияне задействовали значительную часть имеющихся сил: почти 10 тысяч бойцов, корабли Черноморского флота, Каспийской флотилии, Балтфлота, севернокавказские соединения.

Ранее НикВести сообщали, Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.