Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РБК.

— Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, — сказал Сергей Шойгу на совещании в оккупированном Крыму.

Он отметил, что Вооруженные силы России «адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ».

Примечательно, что за последние недели Кремль перевел в Черное море десантные корабли из Балтики, обогнув всю Европу и пройдя через Средиземное море.

Заслуживает внимания и передислокация в Крым мотострелковой дивизии 58-ой армии из Владивказа, которые усилят наличествующую группу боевых соединений.

Россия также закрыла воздушное пространство над Крымом на время проведения учений.

А немецкий журнал Spiegel опубликовал спутниковые снимки разросшегося за последние недели лагеря оккупантов в Крыму.