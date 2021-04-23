Карантин в Украине могут продлить и после 30 июня, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

— Я не думаю, что это (карантин, — ред.) только на два месяца. Думаю, что когда мы заходили в эту чрезвычайную ситуацию, мы понимали, что это на долгий период. В зависимости от конкретных событий в течение короткого времени, мы сейчас уже в третьей волне, соответственно продлеваются карантинные ограничения, — отметил Олег Немчинов.

По его словам, все зависит от самих украинцев и призвал граждан соблюдать карантинные нормы.

Ранее Олег Немчинов заявлял, что в ближайшие дни из красной зоны карантина в Украине могут выйти до шести регионов, в том числе Киев и область.

Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.

В красной зоне карантина находятся 12 регионов: Киев, Житомирская, Хмельницкая, Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Львовская, Николаевская, Черниговская и Полтавская области.