|Скорость ветра:
|6.7 м/с
|Восход солнца:
|05:50
|Заход солнца:
|19:50
|Температура завтра:
|+13 C°
|Скорость ветра:
|3.3 м/с
|Восход солнца:
|05:48
|Заход солнца:
|20:04
|Температура завтра:
|+8 C°
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне новостей об отводе российских войск от украинских границ просит зарубежных партнеров не терять бдительность. В то же время он благодарен международному сообществу за реакцию на эскалацию со стороны России.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
В частности, Дмитрий Кулеба позитивно оценил заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале отвода российских войск.
— Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность. Однако мы должны помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом, - отметил Дмитрий Кулеба.
Он также подчеркнул, что Киев хочет видеть со стороны России последовательные конструктивные действия, подтвержденные украинской разведкой и разведкой НАТО.
— Россия по-прежнему должна в целом объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу зачем ей на самом деле нужно стягивать такое количество войск с наступательным вооружением на границе с Украиной с такой чрезмерной численностью войск, - отметил министр.
Дмитрий Кулеба выразил благодарность международным партнерам за реакцию на обострение со стороны России.
— Украина призывает своих партнеров пока не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России, - добавил Дмитрий Кулеба.
Напомним, накануне Россия объявила, что отводит свои войска с оккупированного Крыма и восточной границы Украины. По заверениям Москвы, армию передислоцировали для учений, которые уже завершились.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне новостей об отводе российских войск от украинских границ просит зарубежных партнеров не терять бдительность. В то же время он благодарен международному сообществу за реакцию на эскалацию со стороны России.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
В частности, Дмитрий Кулеба позитивно оценил заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале отвода российских войск.
— Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность. Однако мы должны помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом, - отметил Дмитрий Кулеба.
Он также подчеркнул, что Киев хочет видеть со стороны России последовательные конструктивные действия, подтвержденные украинской разведкой и разведкой НАТО.
— Россия по-прежнему должна в целом объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу зачем ей на самом деле нужно стягивать такое количество войск с наступательным вооружением на границе с Украиной с такой чрезмерной численностью войск, - отметил министр.
Дмитрий Кулеба выразил благодарность международным партнерам за реакцию на обострение со стороны России.
— Украина призывает своих партнеров пока не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России, - добавил Дмитрий Кулеба.
Напомним, накануне Россия объявила, что отводит свои войска с оккупированного Крыма и восточной границы Украины. По заверениям Москвы, армию передислоцировали для учений, которые уже завершились.