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В Николаевской области закончились экспресс-тесты на COVID-19, при этом врачам на неделю необходимо порядка 10 тысяч таких тестов.
Об этом заявил начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев в пятницу, 23 апреля, в ходе заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, - передают НикВести.
— Только что пришла информация от моих заместителей, Министерство охраны здоровья не планирует в ближайшее время централизованно поставлять экспресс-тесты. Вчера последние полторы тысячи тестов мы передали в город. Возможно, есть смысл обратиться к резервному фонду, чтобы мы закупили тысяч десять. Этого на какую-то неделю работы нам хватило бы, - сказал Павел Георгиев.
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сказал, что этот вопрос отобразят в итоговом протоколе заседания комиссии.
До этого региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала Николаеву смягчить следующие карантинные ограничения: разрешить ходить в школу ученикам 1-4 классов, а также разрешить пассажирские перевозки с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.
В Николаевской области закончились экспресс-тесты на COVID-19, при этом врачам на неделю необходимо порядка 10 тысяч таких тестов.
Об этом заявил начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев в пятницу, 23 апреля, в ходе заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, - передают НикВести.
— Только что пришла информация от моих заместителей, Министерство охраны здоровья не планирует в ближайшее время централизованно поставлять экспресс-тесты. Вчера последние полторы тысячи тестов мы передали в город. Возможно, есть смысл обратиться к резервному фонду, чтобы мы закупили тысяч десять. Этого на какую-то неделю работы нам хватило бы, - сказал Павел Георгиев.
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сказал, что этот вопрос отобразят в итоговом протоколе заседания комиссии.
До этого региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала Николаеву смягчить следующие карантинные ограничения: разрешить ходить в школу ученикам 1-4 классов, а также разрешить пассажирские перевозки с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.