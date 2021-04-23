Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что прекращает голодовку в тюрьмею. Такое заявление он сделал после того, как к нему пустили медиков.

Об этом сообщается на странице Алексея Навального в Instagram.

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По словам оппозиционера, его дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом 21 апреля.

— Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания, — сказал Алексей Навальный.

В то же время он требует допустить к нему «необходимого врача».

— У меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня, — написал Алексей Навальный.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не исключают возможность принятия новых санкций против Российской Федерации из-за оппозиционера Алексея Навального.