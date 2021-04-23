Благодаря настойчивости депутатов от «Европейской Солидарности» разных уровней удалось сохранить Долинский центр социальной поддержки детей и семей «Теплый дом» На Прикарпатье.

Об этом сообщила депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

Она заявила, что Ивано-Франковский областной совет отменил свое решение от 19 февраля этого года о ликвидации учреждения.

— Друзья, я хочу сообщить вам радостную новость. Только что Ивано-Франковский областной совет отменил свое решение о ликвидации детского центра «Теплый дом» в городе Долина, — сказала Марина Порошенко.

Марина Порошенко отметила, что Долинский центр полностью соответствует требованиям реформы деинституализации и может «служить примером для других подобных заведений».

— Давайте и впредь не оставаться равнодушными и совместно делать добрые дела, — призвала Марина Порошенко.

Фракция «Европейская Солидарность» в областном совете голосовала против закрытия заведения и сделала все возможное для пересмотра решения на сессии и сохранения «Теплого дома».

Марина Порошенко также лично побывала на Прикарпатье и изучила ситуацию с детским учреждением. 2 марта Марина Порошенко на совместном брифинге с народными депутатами от «ЕС» в Верховной Раде Украины призвала отменить решение о ликвидации детского центра.

— Центр социальной поддержки «Теплый дом» отвечает всем требованиям и стандартам. В частности, в заведении есть три малых групповых дома, в которых воспитываются 31 ребенок из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 8 детей с инвалидностью и 26 детей, состоящих на учете по поводу различных заболеваний. Также есть дневной стационар для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. Отделения Центра сформированы с сохранением родственных связей, возрастных, индивидуальных и психологических особенностей детей. Образование воспитанники получают в инклюзивных школах города Долина и Долинской ОТГ. Соответственно происходит их социализация и подготовка к самостоятельной жизни, — отметила Марина Порошенко. — Ни одна реформа не может проводиться таким образом, чтобы ухудшить условия пребывания и качество жизни детей, — убеждена председатель комиссии Киевсовета.

По словам Марины Порошенко, в результате закрытия «Теплого дома» детей пришлось бы перевести в интернаты, в которых условия — приближенные к советским.

— Кроме того, эти заведения находятся в другой части области — городе Тлумач и селе Долишнее Залучье, — пояснила тогда Марина Порошенко.

Она отметила, что в случае закрытия центра дети из города Долина, проживающие в непосредственной близости к Центру, потеряли бы возможность получить качественные коррекционно-развивающие услуги.

— Этим нарушается принцип приближения услуг к населению, — убеждена председатель профильной комиссии Киевсовета. — Я благодарю всю нашу большую команду «Европейской Солидарности» и в Ивано-Франковской области, и в Киеве, и в Верховной Раде за то, что, объединившись, мы смогли отстоять действительно уникальное заведение, в котором воспитываются дети, лишенные родительской опеки дети с инвалидностью и дети с различными заболеваниями, — отметила Марина Порошенко.

Напомним, Марины Порошенко считает, что только массовая вакцинация может разорвать цепь эпидемии коронавируса, однако в Украине нет достаточного для этого количества доз. К тому же украинцы ощущают недоверие к вакцинации, обусловленное недоверием к центральной власти в целом.