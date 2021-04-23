Ивано-Франковский областной совет требует от руководства Украины запретить деятельность партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария», называя их деятельность такой, что лоббирует интересы страны-агрессора — России.

Соответствующее обращение депутаты Ивано-Франковского облсовета приняли на сессии.

— Обращаемся к Президенту Украины В. Зеленскому, Председателю Верховной Рады Украины Д. Разумкову, Премьер-министру Украины Д. Шмыгалю, Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Данилову с требованием разработать и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий «Оппозиционная платформа - За жизнь» и «Партия Шария» как таких, которые отстаивают и активно лоббируют интересы российского агрессора, - говорится в обращении.

В облсовете считают, что такие шаги необходимы для победы национальных интересов Украины в гибридной войне с московским оккупантом.

— За пророссийскими политиками всегда идут российские танки», - сообщили депутаты и призвали высших должностных лиц «продемонстрировать однозначную позицию и публично заявить, что они осуждают деятельность представителей российского агрессора в украинском политическом пространстве, - сказано в документе.

Напомним, глава партии «Национальный корпус» в Николаеве, член исполкома горсовета Никита Плеханов считает, что в Украине нужно принять закон о коллаборационизме и ввести запрет на такие политические силы как «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария».