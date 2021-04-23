В Херсонском облсовете произошла стычка между депутатами от «Европейской солидарности» и «Оппозиционная платформы — за жизнь», депутат от «ЕС» попытался надеть на депутата от «ОПЗЖ» плакат с надписью «пособник оккупанта».

Об этом сообщает KHERSON.net.ua.

Конфликт вспыхнул после того, как зам председателя облсовета Егор Устинов и по совместительству депутат от «ОПЗЖ» предложил рассмотреть на сессии обращение к власти с просьбой ввести санкции против Петра Порошенко.

Когда депутат от «ОПЗЖ» Егор Устинов начал говорить, к нему с плакатом подошел депутат облсовета от фракции «Европейская Солидарность» Сергей Хлань, попытавшийся продеть через голову говорившего бумагу с надписью «пособник оккупанта», между обоими произошла стычка, которая не успела перерасти в драку, так как их растянули присутсвующие.

Фракция «ЕС» в знаке протеста покинул сессионный зал в полном составе после того, как вопрос с обращением насчет Порошенко внесли на повестку дня.

Напомним, председатель фракции «ОПЗЖ» в Харькове Андрей Лесик назвал события Революции Достоинства «государственным переворотом», после чего началась драка и его облили водой.