Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду неотложный законопроект номер 5420, который предусматривает изменения в Уголовном кодексе Украины. Изменения коснутся части, касающейся криминализации контрабанды.

Документ опубликован на сайте парламента.

Проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров» появился на сайте Рады 23 апреля.

Отмечается, что документ определен президентом как «неотложный». Сейчас он передан на рассмотрение руководству.

Инициатором законопроекта является Владимир Зеленский.

Напомним, нескольких фигурантов санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который был принят в рамках борьбы с контрабандой, могут депортировать из Украины.