Правительство Беларуси запретило ввоз ряда товаров, которые производятся в Чехии и Германии.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте Кабмина.

— Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

В санкционный список попали товары чешского производителя автомобилей Škoda Auto, немецкой фирмы Liqui Moly, производящей автомобильные масла, смазочные материалы и присадки; немецкого производителя средств по уходу за кожей Beiersdorf AG (бренды Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast и другие).

При выявлении запрещенных товаров при ввозе в страну, их отправят обратно. Если же санкционную продукцию обнаружат в магазинах, на рынках, выставках, ярмарках или при онлайн-продаже, реализаторам предпишут запретить продавать такой товар.

При этом на ввозимые гражданами товары для личного пользования эти меры распространяться не будут. Под исключение попадут также машины, которые зарегистрированы в странах Евразийского экономического союза и которые ввезены в одну из стран-членов организации на временной основе.

Основные пункты постановления вступают в силу через десять дней после официального опубликования документа. Установленный перечень запрещенных товаров действителен в течение 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что Минздрав Беларуси ополчился на товары компании Nivea. Под запрет попали 3 тысячи наименований из линеек продукции Nivea.

Фактической причиной запрета скорее всего является прямое заявление компании в январе с осуждением полицейского произвола и силового насилия, творящегося в стране последние полгода открыто и безнаказанно.