Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что призывы президента Российской Федерации Владимира Путина к Украине вести переговоры с подконтрольными ей боевиками «ДНР/ЛНР» свидетельствуют о выходе Российской Федерации из Минских соглашений.

Об этом Алексей Резников заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет УНИАН.

Вице-премьер отреагировал на утверждение президента РФ Владимира Путина о том, что если президент Украины Владимир Зеленский желает говорить о проблемах Донбасса, то руководству Украины якобы надо общаться с боевиками из "ДНР" и "ЛНР", а уже затем с Россией.

— Из уст президента Российской Федерации мы с вами услышали официальное признание двух квазиобразований оккупационных режимов с соответствующими аббревиатурами «ДНР/ЛНР». Это по сути - выход из Минских соглашений, потому что в Минских соглашениях нет такого понятия - есть ОРДЛО Украины, есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей, — заявил Алексей Резников.

Алексей Резников считает, что это заявление Путина надо проанализировать в «Нормандском формате» и в ОБСЕ.

Напомним, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников уверен, что войны между Украиной и Россией не будет.