Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты черноморского побережья. В этом списке есть системы противоракетной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Источники издания сообщают, что пока все попытки Киева тщетны: против предоставления вооружений Украине выступает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

В то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что занимает открытую позицию в вопросе поставок оружия. В Христианско-демократическом союзе тем не менее нет единства по этому вопросу.

«Поставки в регион конфликта оружия всегда нужно оценивать критически», — заявил член комитета по обороне, депутат от фракции «зеленых» Тобиас Линднер.