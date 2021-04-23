Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Москва предложила Германии и Франции провести встречу на Донбассе с участием Украины и террористических организаций «Л/ДНР».

Представитель Кремля установил дедлайн для встречи — 27 апреля, сообщает НВ.

— Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, — написал Дмитрий Козак в письме, которое обнародовали российские СМИ.

20 апреля Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу на Донбассе. Предложение прозвучало на фоне эскалации на востоке Украины и наращивания российских войск возле украинских границ.

Реагируя на приглашение, Путин заявил, что руководство Украины перед «обсуждением проблем Донбасса» должно провести переговоры с «ДНР» и «ЛНР».