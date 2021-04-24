За празднование дня рождения жены депутата партии «Слуги народа» Николая Тищенко Аллы Барановской в Fairmont Grand Hotel Kyiv, несмотря на введенный в столице карантин, ответит администрация отеля и ресторана.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил председатель Держпродспоживслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, за нарушение карантина Тищенко может ответить «только как человек».

— Уже в понедельник (на следующий день после вечеринки - 19 апреля. - Ред.) Был составлен протокол Национальной полицией на 34 000 гривен и подготовлены документы соответствующего уголовного производства по 325 статье. За это будет отвечать только администрация отеля и ресторана, Тищенко может только как человек отвечать за это действо, - сказал Олег Рубан.

По его словам, после скандального дня рождения жены Тищенко были осуществлены рейды столичными гостиницами и ресторанами при отелях. Ежедневно проверялись около 20-25 таких заведений, и составлялось по три протокола.

Максимальный размер штрафа за подобное нарушение карантина - 170 тысяч гривен.

Напомним, нардеп Тищенко устроил тайное празднование дня рождения жены в столичном отеле. Гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять фото и видео в день события и не отмечать локацию.