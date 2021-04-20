Журналистам удалось узнать детали празднования в карантин дня рождения жены заместителя председателя фракции «Слуга народа» Николая Тищенко. Гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять фото и видео в день события и не отмечать локацию.
Об этом говорится в сюжете программы «Схемы».
18 апреля в 19:00 в гостиницу Fairmont в центре Киева на Mercedes приехал Николай Тищенко. После него в гостиницу начали съезжаться и другие посетители. За час журналистам удалось насчитать около 30 гостей, которые, скорее всего, пришли на праздник: были в соответствующем наряде и с цветами. Ни один из них не воспользовался защитной маской.
Среди гостей мероприятия был замечен коллега Николая Тищенко по фракции – нардеп Александр Трухин.
Также посетил праздник бывший генеральный директор девелоперской группы «Seven Hills» – Арие Шварц.
«Схемы» отмечают, что около 21 часа на парковке отеля уже не было свободного места.
А уже в 22-м часу напротив отеля с Труханова острова начался праздничный салют, который с конца 2019 вообще запрещен в столице на время пока идет война на востоке.
В это время на балконе отеля можно было заметить Николая Тищенко вместе с женой, которые смотрят на салют.
Журналистам удалось получить приглашения, которые жена Тищенко Алла Барановская отсылала гостям. В частности, приглашенных просили не публиковать фото и видео в день события и не отмечать локацию.
Также гостям советовали за день до празднования сделать тест на коронавирус.
Кроме того, после 22 часов отель покинул глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой. Именно она и управляет Fairmont — отелем ее отца, Леонида Юрушева.
Уже после 23 появляется новость о праздновании в Fairmont и видео изнутри.
Празднование, по мнению журналистов, могло происходить в зоне Fairmont Gold Lounge. На сайте отеля отмечается, что это «эксклюзивная клубная зона отеля, предназначенной для удовлетворения потребностей самых требовательных представителей сферы бизнеса и путешествующих».
Помощник Николая Тищенко в комментарии журналистам опроверг информацию, отметив, что народный депутат отмечает дома.
«Схемы» также зафиксировали, как мимо гостиницы трижды проезжала патрульная машина. Позже правоохранители зашли внутрь, но вскоре покинули заведение. А уже утром стало известно, что из-за нарушения карантинных ограничений было открыто производство.
В 2 часа ночи «Схемы» покинули место событий, а машины гостей и Николая Тищенко все еще оставались на празднике.
Напомним, в прошлом году во время всеукраинского локдауна ресторан Николая Тищенко продолжал работать. Заведение регулярно посещали народные депутаты, люди приближенные к президенту, а также к олигарху Игорю Коломойскому.
Журналистам удалось узнать детали празднования в карантин дня рождения жены заместителя председателя фракции «Слуга народа» Николая Тищенко. Гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять фото и видео в день события и не отмечать локацию.
Об этом говорится в сюжете программы «Схемы».
18 апреля в 19:00 в гостиницу Fairmont в центре Киева на Mercedes приехал Николай Тищенко. После него в гостиницу начали съезжаться и другие посетители. За час журналистам удалось насчитать около 30 гостей, которые, скорее всего, пришли на праздник: были в соответствующем наряде и с цветами. Ни один из них не воспользовался защитной маской.
Среди гостей мероприятия был замечен коллега Николая Тищенко по фракции – нардеп Александр Трухин.
Также посетил праздник бывший генеральный директор девелоперской группы «Seven Hills» – Арие Шварц.
«Схемы» отмечают, что около 21 часа на парковке отеля уже не было свободного места.
А уже в 22-м часу напротив отеля с Труханова острова начался праздничный салют, который с конца 2019 вообще запрещен в столице на время пока идет война на востоке.
В это время на балконе отеля можно было заметить Николая Тищенко вместе с женой, которые смотрят на салют.
Журналистам удалось получить приглашения, которые жена Тищенко Алла Барановская отсылала гостям. В частности, приглашенных просили не публиковать фото и видео в день события и не отмечать локацию.
Также гостям советовали за день до празднования сделать тест на коронавирус.
Кроме того, после 22 часов отель покинул глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой. Именно она и управляет Fairmont — отелем ее отца, Леонида Юрушева.
Уже после 23 появляется новость о праздновании в Fairmont и видео изнутри.
Празднование, по мнению журналистов, могло происходить в зоне Fairmont Gold Lounge. На сайте отеля отмечается, что это «эксклюзивная клубная зона отеля, предназначенной для удовлетворения потребностей самых требовательных представителей сферы бизнеса и путешествующих».
Помощник Николая Тищенко в комментарии журналистам опроверг информацию, отметив, что народный депутат отмечает дома.
«Схемы» также зафиксировали, как мимо гостиницы трижды проезжала патрульная машина. Позже правоохранители зашли внутрь, но вскоре покинули заведение. А уже утром стало известно, что из-за нарушения карантинных ограничений было открыто производство.
В 2 часа ночи «Схемы» покинули место событий, а машины гостей и Николая Тищенко все еще оставались на празднике.
Напомним, в прошлом году во время всеукраинского локдауна ресторан Николая Тищенко продолжал работать. Заведение регулярно посещали народные депутаты, люди приближенные к президенту, а также к олигарху Игорю Коломойскому.