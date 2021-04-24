Блогер Дмитрий Гордон обвинил фракцию «Слуги народа» в том, что ее депутаты «пришли на горбу» президента Украины Владимира Зеленского во власть и получают по 25 тысяч долларов ежемесячно в конвертах, при этом «вытворяют черт знает что».

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

В частности, блогер прокомментировал вечеринку, организованную во время карантина Николаем Тищенко, а также поездку Евгения Шевченко в Беларусь к захватившему власть Александру Лукашенко.

— У меня нет претензий к Евгению Шевченко. Здесь все понятно. У меня есть вопрос к партии «Слуга народа» . Все депутаты партии пришли во власть, в Верховную Раду пришли на горбу Владимира Зеленского. Если бы украинский народ 73% голосов не доверил Зеленскому стать президентом, вас бы подавляющего большинства никто не знал, вы бы нигде не были. Вы сейчас не получали бы, как говорят, в парламенте большие деньги каждый месяц. В среднем 25 тысяч долларов. Неизвестно откуда они берутся. Говорят, вам платят - отметил Дмитрий Гордон.

Блогер вспомнил празднование день рождения жены нардепа Николая Тищенко.

— А теперь вы решили, что вы все большие, и вы можете подставлять президента. Один устраивает пикники, Николай Тищенко. И ваша фракция ничего с ним не делает. Вы что? Та его надо пинком под зад. Чтобы он не позорил президента и справедливость в Украине. И что? Остается Тищенко, - возмутился Дмитрий Гордон.

Напомним, партия «Слуга Народа» провела заседание, на котором депутаты решили: Николай Тищенко заплатит максимальный штраф за нарушение карантина, а в партии поставят вопрос о дальнейшей целесообразности нахождения во фракции Евгения Шевченко, который катается к самопровозглашенному президенту Беларуси по своему усмотрению.