Партия «Слуга Народа» провела заседание, на котором депутаты решили: Николай Тищенко заплатит максимальный штраф за нарушение карантина, а в партии поставят вопрос о дальнейшей целесообразности нахождения во фракции Евгения Шевченко, который катается к самопровозглашенному президенту Беларуси по своему усмотрению.

Об этом заявляет пресс-служба политсилы.

Партия открестилась от поездки Шевченко в Минск.

— Евгения Шевченко не делегировали ни «Слуги Народа», ни Министерство иностранных дел или Офис Президента Украины на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси, — заявили в партии.

Также депутаты пришли к согласию, что депутат Николай Тищенко должен ответить максимально строго по действующему законодательству за празднование с размахом во время пандемии.

— Окончательное решение по нему определит Политический совет партии, — заявили в партии.

Напомним, полиция Киева открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных запретов в отеле на столичном Подоле, пресса сообщает, что вечеринку организовал депутат Николай Тищенко для своей супруги.

Ранее НикВести сообщали, 20 апреля, в Минске проходила встреча народного депутата от «Слуги народа» Евгения Шевченко и белорусского диктатора Александра Лукашенко.