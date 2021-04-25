В течение субботы, 24 апреля, в стране обнаружили еще 7930 случаев коронавируса, 231 больной умер, 3,6 тысячи людей были госпитализированы.

Такие данные опубликовал Минздрав, пишет Украинская правда.

Среди 7 930 зараженных – 331 ребенок и 98 медработников. Также за минувшие сутки в больницы доставили 3 688 человек, болезнь унесла жизни 231 украинца.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях. В субботу зафиксировали 6574 выздоровления.

Осуществлено тестирований за сутки - 54 270 (в том числе методом ПЦР – 26432, методом ИФА – 6316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21522).

Всего за все время пандемии в Украине заболели уже 2 025 271 человек, летальных случаев – 42 323.

Напомним, днем ранее в Украине зафиксировали 12 711 новых случаев COVID-19.