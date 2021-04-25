Один из основных кандидатов на пост канцлера Германии Анналена Бербок против предосталения Украине оружия.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет Корреспондент.

Анналена Бербок в интервью изданию FAZ заявила, что для Берлина помощь Киеву в «разминировании Донбасса» является более приоритетной, чем предоставление оборонного вооружения.

— К сожалению, имеем отказ как по предоставлению Киеву оборонного вооружения, так и по НАТО. Это разочаровывает, — написал посол.

Также Андрей Мельник добавил, что настало время отбросить «иллюзии об изменении политики Берлина» после выборов и полагаться только на собственные силы.

Напомним, Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты черноморского побережья. В этом списке есть системы противоракетной обороны.