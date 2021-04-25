Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил верующих украинцев с Вербным воскресеньем.

Свое обращение он опубликовал на сайте «Европейской Солидарности».

— Сердечно поздравляю всех, кто празднует Вход Господень в Иерусалим! В этот день мы святим иву в память о триумфе Христа и начинаем Страстную неделю, когда сбываются все пророчества, и Страстями Господними прокладывается путь к Спасению. В этот день надежды желаем друг другу и всем украинцам быть большим, как ива, здоровым, как вода, а богатым — как земля! Молимся и знаем, что через неделю — Пасха, — написал Петр Порошенко.