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Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил верующих украинцев с Вербным воскресеньем.
Свое обращение он опубликовал на сайте «Европейской Солидарности».
— Сердечно поздравляю всех, кто празднует Вход Господень в Иерусалим! В этот день мы святим иву в память о триумфе Христа и начинаем Страстную неделю, когда сбываются все пророчества, и Страстями Господними прокладывается путь к Спасению. В этот день надежды желаем друг другу и всем украинцам быть большим, как ива, здоровым, как вода, а богатым — как земля! Молимся и знаем, что через неделю — Пасха, — написал Петр Порошенко.
Напомним, волонтеры и активисты общественной организации «Дело общин» собрали для людей из уязвимых групп 5000 пасхальных продуктовых наборов.
Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил верующих украинцев с Вербным воскресеньем.
Свое обращение он опубликовал на сайте «Европейской Солидарности».
— Сердечно поздравляю всех, кто празднует Вход Господень в Иерусалим! В этот день мы святим иву в память о триумфе Христа и начинаем Страстную неделю, когда сбываются все пророчества, и Страстями Господними прокладывается путь к Спасению. В этот день надежды желаем друг другу и всем украинцам быть большим, как ива, здоровым, как вода, а богатым — как земля! Молимся и знаем, что через неделю — Пасха, — написал Петр Порошенко.
Напомним, волонтеры и активисты общественной организации «Дело общин» собрали для людей из уязвимых групп 5000 пасхальных продуктовых наборов.