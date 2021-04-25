Россия начала формировать список «недружественных стран», которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах, на данный момент в него уже внесены США.

Об этом информирует Корреспондент.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вводятся ограничения в отношении посольств «недружественных стран».

Документ, в частности, запрещает таким странам набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий.

— А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется, — добавила Мария Захарова.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о том, что Россия уничтожила отношения с его страной, которые теперь заморожены.