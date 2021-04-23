Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о том, что Россия уничтожила отношения с его страной, которые теперь заморожены.

Об этом он сказал в интервью изданию Denik.

Глава чешского правительства заявил об этом на фоне предложений в Сенате страны разорвать дружбу и сотрудничество с Россией после того, как Москву уличили в огромном взрыве на складе боеприпасов в 2014 году в городе Врбетице.

— Мы не российская область, мы уверенное и суверенное государство, которое нельзя запугать. И если кто-то думает, что иностранные агенты могут разгуливать по Чешской Республике и проводить диверсии без ответа, они ужасно ошибаются. У нас не так много танков и самолетов, как у России, но мы члены НАТО и Европейского Союза, и наш голос имеет свой вес, — сказал Андрей Бабиш. — Москва уничтожила наши отношения, которые ныне находятся в замороженном состоянии, — сказал он, добавив, что Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией.

Андрей Бабиш сказал, что РФ «отреагировала совершенно неадекватно, выслав 20 наших дипломатов, в том числе заместителя посла».

— В Москве осталось всего пять наших дипломатов. Понятно, что мы не могли оставить без ответа столь непропорциональный ответ, — подчеркнул Андрей Бабиш.

Как сообщалось, 17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить «Росатом» из тендера на расширение АЭС «Дукованы».

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве «персонами нон грата».