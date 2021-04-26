Российская Федерация готова принять новые меры в отношении США в ответ на «недружественные шаги» и санкции.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Корреспондент.

— Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация, — заявил Сергей Лавров.

В то же время, по его словам, Москва позитивно восприняла предложение о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. На сегодня изучается такая возможность.

Ранее сообщалось, что встреча президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина может состояться в июне.