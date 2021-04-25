Возможная встреча президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина может состояться в июне.

Об этом пишет Корреспондент, ссылаясь на слова помощника российского лидера Юрия Ушакова.

По его словам, между странами уже существуют договоренности о конкретных датах ее проведения, однако они пока не раскрываются.

Юрий Ушаков заверил, что встреча должна состояться ориентировочно в июне. Он отметил, что Москва получает из Вашингтона сигналы о реальном желании провести эти переговоры и обсудить вопросы двусторонних отношений.

Напомним, Джо Байден первым из президентов США назвал геноцидом убийство свыше полутора миллиона этнических армян на территории Османской империи с 1915 по 1917 годы.