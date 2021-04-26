Окружной суд Праги установил меру пресечения для трех из пяти обвиняемых, которые, по мнению следователей, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне ДНР.

Об этом пишет LB.ua.

Суд арестовал главу «Объединения чехословацких солдат в резерве мира» Ивана Кратохвила, члена объединения Милоша Уржецкого и православного священника Пржемысла Ивана Гадраву. Их обвиняют в поддержке, финансировании и пропаганде терроризма. Также среди обвиняемых есть одно юридическое лицо.

Криминалисты считают, что задержанные граждане Чехии выезжали в Украину воевать на стороне пророссийских сепаратистов или планировали, организовывали или поддерживали такие поездки.

Руководство объединения организовывало «военные дни» для детей начальной школы в Чехии и регулярно проводили военные учения с «разрешенным законом оружием и его копиями». Его членов объединяет острая критика по НАТО, отдельные представители объединения называют Североатлантический альянс «террористической организацией».

Обвиняемым, среди прочего, грозит до 20 лет лишения свободы за террористическое нападение и до 12 лет - за финансирование терроризма.

Адвокаты обвиняемых решение не прокомментировали. Постановление суда можно обжаловать в Пражском городском суде.

Напомним, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что призывы президента Российской Федерации Владимира Путина к Украине вести переговоры с подконтрольными ей боевиками «ДНР/ЛНР» свидетельствуют о выходе Российской Федерации из Минских соглашений.