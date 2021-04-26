Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox news назвал социальную сеть Twitter скучной.

Об этом пишет Корреспондент.

Он заявил, что «Twitter теперь очень скучный» и многие покидают эту соцсеть. По словам бывшего президента, после того, как заблокировали его страницу, он распространяет свои заявления через пресс-релизы и это «значительно элегантнее».

Также он раскритиковал технологические компании, указав, что их деятельность должна стать предметом антимонопольного разбирательства.

Как известно, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа 8 января после того, как его сторонник штурмовали Капитолий в день утверждения результатов президентских выборов Конгрессом, 6 января.

Напомним, 16 апреля Министерство юстиции США подало гражданский иск против союзника бывшего президента Дональда Трампа Роджера Стоуна, обвинив его и его жену в неуплате почти 2 миллионов долларов налогов.