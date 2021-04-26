Премьер-министр Польши собирает заседание Вышеградской четверки: на сегодняшней встрече в 12:00 появятся министры Чехии, Словакии и Венгрии.

Об этом в своем Twitter написал польский политик Симон Жинковский.

Встреча будет посвящена опасности, исходящей от России.

— Встречу проведут из-за российских диверсий в Чехии, эскалации ситуации в Украине и Беларуси из-за Российской Федерации и сотрудничеству стран Вышеградской четверки в укреплении безопасности в регионе, — сообщил польский депутат.

Ранее НикВести сообщали, что Чешская Республика обратилась к союзникам по Североатлантическому Альянсу и Европейскому союзу с просьбой выслать дипломатов из РФ в качестве жесте поддержки.