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Президент Украины Владимир Зеленский отказался от условия Владимира Путина — тот требовал, чтобы украинский лидер до Москвы вступил в переговоры с главарями террористических пророссийских формирований.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Financial Times, — цитирует Еспресо.
Президент отметил, что ни при каких обстоятельствах не планирует вступать в переговоры с боевиками.
— Я не собираюсь разговаривать с террористами, в моем положении это просто невозможно, — подчеркнул Владимир Зеленский.
По его словам, он хочет провести двустороннюю встречу с Путиным, но его «волнует не место проведения», а сущностная часть переговоров.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о готовности обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос урегулирования конфликта, но не на предлагаемом Зеленским Донбассе, а в Москве.
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от условия Владимира Путина — тот требовал, чтобы украинский лидер до Москвы вступил в переговоры с главарями террористических пророссийских формирований.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Financial Times, — цитирует Еспресо.
Президент отметил, что ни при каких обстоятельствах не планирует вступать в переговоры с боевиками.
— Я не собираюсь разговаривать с террористами, в моем положении это просто невозможно, — подчеркнул Владимир Зеленский.
По его словам, он хочет провести двустороннюю встречу с Путиным, но его «волнует не место проведения», а сущностная часть переговоров.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о готовности обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос урегулирования конфликта, но не на предлагаемом Зеленским Донбассе, а в Москве.