Президент Украины Владимир Зеленский отказался от условия Владимира Путина — тот требовал, чтобы украинский лидер до Москвы вступил в переговоры с главарями террористических пророссийских формирований.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Financial Times, — цитирует Еспресо.

Президент отметил, что ни при каких обстоятельствах не планирует вступать в переговоры с боевиками.

— Я не собираюсь разговаривать с террористами, в моем положении это просто невозможно, — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, он хочет провести двустороннюю встречу с Путиным, но его «волнует не место проведения», а сущностная часть переговоров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о готовности обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос урегулирования конфликта, но не на предлагаемом Зеленским Донбассе, а в Москве.