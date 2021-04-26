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Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку уладить вопросы по организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом президент заявил на брифинге, — передает Hromadske.
Глава государства отметил, что Ермаку приказано обговорить условия и место встречи, но не в Москве.
— Я уже дал задание председателю ОП Андрею Ермаку, чтобы он связался с Администрацией президента Путина и они нашли понимание, сроки, место или город, где мы можем встретиться, — сказал Владимир Зеленский.
Ранее НикВести сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от условия Владимира Путина — тот требовал, чтобы украинский лидер до Москвы вступил в переговоры с главарями террористических пророссийских формирований.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку уладить вопросы по организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом президент заявил на брифинге, — передает Hromadske.
Глава государства отметил, что Ермаку приказано обговорить условия и место встречи, но не в Москве.
— Я уже дал задание председателю ОП Андрею Ермаку, чтобы он связался с Администрацией президента Путина и они нашли понимание, сроки, место или город, где мы можем встретиться, — сказал Владимир Зеленский.
Ранее НикВести сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от условия Владимира Путина — тот требовал, чтобы украинский лидер до Москвы вступил в переговоры с главарями террористических пророссийских формирований.