Еврокомиссия объявила в понедельник, 26 апреля, что ЕС дал ход иску против шведского-британской компании, производящей AstraZeneca. Производителя медпрепаратов обвиняют в невыполнении взятых на себя обязательств по своевременным поставкам вакцины в Европейский союз.

Об этом сообщает Le Figaro.

В первом квартале AstraZeneca поставила в ЕС только 30 миллионов доз из 120 миллионов, обещанных контрактом. Во втором квартале кампания пообещала поставить всего лишь 70 миллионов из 180, оговоренных ранее.

— Условия контракта не были соблюдены, и компания была не в состоянии реализовать надежную стратегию для обеспечения своевременных поставок. Судебный иск был возбужден в пятницу «от имени Комиссии, как и от имени двадцати семи государств-членов, единодушно поддержавших эту процедуру», — заявил представитель Еврокомиссии

В каком суде возбуждено дело на данный момент неизвестно.

В гражданском иске, рассмотрение которого займет несколько месяцев, Европейский союз выдвинет сразу несколько претензий.

— Европейцы должны потребовать либо расторжения контракта из-за неисполнения обязательств с возмещением убытков, либо исполнения контракта (поставки), что маловероятно, — заявил бельгийский юрист Арно Янсен, изучавший договор с юридической фирмой De Bandt.

По его словам, пункт соглашения, в котором компания обязуется приложить «все разумные усилия», «должен лежать в основе» дела.

Ранее НикВести сообщали, что в Украине 20 апреля зарегистрировали вакцину AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке.