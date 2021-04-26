Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил в понедельник, 26 апреля, что в Азовском море подтвердили наличие пресной воды.

Об этом пишет Корреспондент.

— У нас ориентировочно в июне (будет – прим.) уже понимание полностью, какая перспектива разработки в Азовском море. Первые исследования показывают - да, есть там палеорусла реки Дон. Какого качества вода, какой дебит она будет давать, никто пока не знает, - сказал Сергей Аксенов.

По его словам, «объемы (воды – прим.) приличные».

— Но главный вопрос все-таки качество. Насколько она употребима сегодня для приготовления пищи и в общем для подачи в систему водоснабжения. Надо пройти исследования. Там дальше будет видно, - добавил Сергей Аксенов.

Напомним, что в Крыму наблюдается критический недостаток пресной воды, из-за чего ограничивают ее поставки жителям полуострова. Уже пересохло Инкерманское озеро под Севастополем и Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.