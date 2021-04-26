Канцлер Австрии Себастьян Курц выступает против дополнительных санкций ЕС против России. Он считает, что мира без России не будет.
Об этом он заявил в интервью Neue Zurcher Zeitung, пишет РБК-Украина.
Вместе с тем, по его словам, санкции, которые уже ввел ЕС против РФ, являются правильными.
— Я против дополнительных санкций как самоцели. Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянное обострение — это не путь, по которому мы хотим идти, — заявил Себастьян Курц в ответ на вопрос, надо ли Евросоюзу вводить новые санкции против России.
Он настаивает на диалоге с Россией и считает, что «на нашем континенте мир будет только с Россией, а не против нее».
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не исключают возможность принятия новых санкций против Российской Федерации из-за оппозиционера Алексея Навального.
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Канцлер Австрии Себастьян Курц выступает против дополнительных санкций ЕС против России. Он считает, что мира без России не будет.
Об этом он заявил в интервью Neue Zurcher Zeitung, пишет РБК-Украина.
Вместе с тем, по его словам, санкции, которые уже ввел ЕС против РФ, являются правильными.
— Я против дополнительных санкций как самоцели. Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянное обострение — это не путь, по которому мы хотим идти, — заявил Себастьян Курц в ответ на вопрос, надо ли Евросоюзу вводить новые санкции против России.
Он настаивает на диалоге с Россией и считает, что «на нашем континенте мир будет только с Россией, а не против нее».
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не исключают возможность принятия новых санкций против Российской Федерации из-за оппозиционера Алексея Навального.