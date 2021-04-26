Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что в правительственном плане вакцинации на 2021 год отсутствуют анонсированные президентом Владимиром Зеленским 10 миллионов доз Pfizer.

Об этом он сказал во время согласительного совета обратил внимание пятый, сообщает пресс-служба политсилы.

— На прошлой неделе мы прочитали правительственный план вакцинации, и не нашли там вакцин, которые были представлены Зеленским с такой помпой. На сегодня в стране есть 117 000 доз вакцин Pfizer, но они пришли по линии международной бесплатной помощи. И с ними уже начали происходить непонятные вещи, — отметил Петр Порошенко.

Он обнародовал официальные данные МОЗ о людях, которые вакцинированы Pfizer.

— Среди них люди старше 80 лет возраста — 1. Или 0,010%. Медицинские работники — 400, или 3%. И по странной категории «другие» провакцинировано 9641, или уже такие символические 73%. Что это за «другие»? Я требую, чтобы общество и парламент были обязательно проинформированы, и были развеяны любые подозрения относительно этой ужасной статистики, — подчеркнул лидер партии.

Петр Порошенко констатировал, что сейчас из более чем сорока миллионов украинский провакционовано 527 тысяч.

— За последние сутки провакцинировано 1114 украинцев. Эта цифра и является оценкой беспомощности и бездействия власти. На днях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет принимать только вакцинированных вакцинами, которые прошли сертификацию в соответствующем европейском агентстве. Украинская власть де-факто приостановила безвизов, — считает пятый президент.

Он отметил, что Украина стремительно приближается к количеству умерших от коронавируса в пятьдесят тысяч.

— И это при том, что год назад кто-то называл себя «мастером спорта по борьбе с коронавирусом» и обещал, что Украина будет среди лидеров мира по вакцинации. Сколько еще должно умереть людей от ковида, чтобы власть поняла свою ответственность за преступное бездействие? Не надо прятаться за Степанова или Шмыгаля. Министром здравоохранения, так же как и премьер-министром у нас работает Зеленский, — подчеркнул лидер «ЕС».

Он также призвал на внеочередном заседании по вопросам коронавируса, инициированном «Евросолидарностью», рассмотреть проект постановления Верховной Рады о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов государственной власти.

— Первый пункт — обеспечение равного доступа населения к безопасным и качественным вакцинам для организации профилактики коронавирусной болезни, — сказал Петр Порошенко.

Он также призвал признать ненадлежащим и неудовлетворительным состояние выполнения постановления Верховной Рады, которое было принята 20 октября 2020 года.

Ранее Петр Порошенко призвал действующую власть обратить пристальное внимание на нужды медиков и поставить им все, в чем они нуждаются.