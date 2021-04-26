Авария на Чернобыльской атомной электростанции — это наглядный результат того, что жизнь людей и человеческое достоинство для Советского Союза не имели большого значения.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время онлайн события Киевского форума, организованной Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

— Ложь со стороны государства о Чернобыле — это была настоящая пощечина в лицо людям. И, как это часто происходит, ложь привела за собой разрушение, — сказала она.

Светлана Тихановская добавила, что ее страна «так же, как и 35 лет назад, говорит неправду белорусам».

— Лукашенко врал о пандемии коронавируса, о результатах выборов и политических заключенных, которых для него просто не существует. Но белорусы увидели, что они не одни. И они сказали «нет» диктатуре, — отметила оппозиционер.

Она считает, что в настоящее время в Беларуси прошлое борется с будущим.

— 35 лет назад Чернобыльская трагедия больше всего повлияла на Украину и Беларусь. Но она была вызовом для всего человечества. И сейчас политический и гуманитарный кризис в Беларуси являются вызовом для всего международного сообщества и нашего региона в частности. Сегодня на кону — независимость и суверенитет Беларуси. Как и с Чернобылем, нынешний кризис в Беларуси являются знаком, что безопасность нашего региона под угрозой, — подчеркнула Светлана Тихановская.

Лидер оппозиции призвала демократические страны продемонстрировать «такой же уровень солидарности и поддержки, который они предоставили белорусским семьям после Чернобыля».

— Призываю вас, чтобы ситуация в Беларуси была на высоком месте на вашей повестке дня. Призываю поддержать нас на пути к переговорам, которые приведут к новым и честным выборам. Сегодняшний кризис в Беларуси дает уникальную возможность для всех демократических стран показать реальную силу их обществ. Вы можете помочь нам построить наше новое белорусское общество, где не будет места лжи и насилию. Общество, преданное принципам демократии и права, — резюмировала политик.

Напомним, Светлана Тихановская заявила, что отрабатывается возможность ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также президентом США Джо Байденом.