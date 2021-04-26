Руководитель строительного предприятия в Николаевской области подделал документы и присвоил себе 700 тысяч гривен бюджетных средств.

Об этом пишут на сайте Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, в течение октября-декабря 2018 года обвиняемый, злоупотребляя своим служебным положением, внес ложные сведения об объемах выполненных работ при реконструкции лечебного корпуса №1 КНП «Казанковская ЦРБ». Злоумышленник завладел средствами государственного и местного бюджетов на общую сумму более 750 тысяч гривен.

Под процессуальным руководством Баштанской окружной прокуратуры ему сообщили о подозрении по части 5 статьи 192 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», а также части 2 статьи 366 «Служебная подделка».

Лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Напомним, в декабре прошлого года следователи сообщили директору подрядной организации о подозрении в присвоении 200 тысяч гривен бюджетных средств при ремонте сквера имени Александрова.