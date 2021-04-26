Правительства Эстонии и Финляндии подписали соглашение о совместном развитии крупных транспортных проектов. Одним из пунктов документа предусмотренно строительство тоннеля Таллин — Хельсинки.

Об этом сообщило министерство экономики и коммуникаций Эстонии.

Отмечается, что соглашение подписали министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас и министр транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка. Документ предусматривает сотрудничество в транспортной сфере и обмен информацией для развития крупных транспортных проектов, включая тоннель Таллин — Хельсинки, магистраль Rail Baltica, общеевропейскую транспортную сеть и коридор Северное море - Балтийское море.

Это соглашение является первым шагом к включению проекта тоннеля Таллин — Хельсинки в общеевропейскую транспортную сеть, что необходимо для софинансирования Евросюзом проекта.

— Тоннель — это перспективный проект. Сейчас нам предстоит провести исследования по экологии и рентабельности, мы все еще далеки от дизайна. Для Эстонии и Финляндии самостоятельно реализовать этот проект сложно, поэтому мы хотим привлечь софинансирование Европейского Союза и серьезно рассмотреть возможность привлечения к проекту частного сектора, — приводит пресс-служба эстонского министерства слова Таави Ааса.

С инициативой связать Таллин и Хельсинки железнодорожным тоннелем под Финским заливом выступила в 2018 году финская компания Finest Bay Area. Рассматриваемый в настоящее время проект предусматривает строительство тоннеля в Финском заливе длиной до 70 километров и на глубине до 200 метров. Ожидается, что время в пути поезда от Хельсинки до Таллина, который будут двигаться со скоростью до 200 км/ч, составит около получаса. Реализация проекта тоннеля может занять 10-15 лет.

Ранее сообщалось, что Европейские железнодорожные операторы — ÖBB (Австрия), SBB (Швейцария), Deutsche Bahn (Германия), SNCF (Франция) — намерены в ближайшие годы расширять сотрудничество в сфере пассажирских перевозок, воплощением чего станет запуск нескольких ночных поездов по новым маршрутам между странами ЕС.