Представители бразильского регулятора здравоохранения рекомендует не принимать импорт российской вакцины «Спутник V» против COVID-19.

Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на Reuters.

Рекомендации технического персонала бразильского регулятора здравоохранения Anvisa будут учтены советом регулятора, который объявит свое решение не позднее понедельника.

Генеральный менеджер по мониторингу здоровья Ана Каролина Морейра Марино Араухо отметила, что с учетом всех собранных данных по поводу российской вакцины «свойственные риски» слишком велики.

По словам руководителя лекарств и биопрепаратов Anvisa Густаво Мендеса, самой большой проблемой есть наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться, и это — «серьезный» недостаток.

Ранее сообщалось, что Турция вскоре начнет использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».