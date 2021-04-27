В понедельник, 26 апреля, в Нью-Йорке прошло специальное заседание Генассамблеи ООН в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает Укринформ.

— Преодоление последствий Чернобыльской катастрофы стало прекрасным примером международной солидарности. Консолидированные усилия и конструктивное сотрудничество с международным сообществом доноров привели к значительным успехам, — заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он напомнил о необходимости преобразования зоны в районе катастрофы в «экологически безопасную систему».

— Вот почему крайне важно, чтобы проблема постчернобыльского восстановления оставалась в центре внимания на повестке дня международного сообщества, — сообщил Роман Кислица.

Участники заседания почтили память жертв катастрофы на ЧАЭС минутой молчания.

Ранее СБУ опубликовала засекреченные после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году документы из архива КГБ СССР.