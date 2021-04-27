Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил во вторник, что близится время для возобновления диалога между двумя Кореями.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на местные СМИ.

— Снова приближается время, когда (мы) должны прекратить долгие обсуждения и возобновить диалог, — цитирует Мун Чжэ Ина агентство «Ренхап».

Отмечается, что данное заявление было сделано во время заседания кабинета министров по случаю третьей годовщины подписания Пханмунчжомской декларации с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

— Путь мира, обещанный в декларации, не может быть изменен ни при каких обстоятельствах. Мы должны двигаться к необратимому постоянному миру на основе Пханмунчжомской декларации, — добавил он.

Президент Южной Кореи выразил надежду, что его личные переговоры на высшем уровне с президентом США Джо Байденом, которые должны состояться в Вашингтоне в конце мая, будут способствовать дальнейшему укреплению альянса, тесной координации политики в отношении КНДР и определению правильного направления.

— Я надеюсь, что откроется дверь для восстановления диалога и сотрудничества между двумя Кореями, а также между Северной Кореей и США, — сказал он.

В свою очередь министр по делам объединения двух Корей Ли Ин Ен призвал Северную Корею выполнить соглашения межкорейского саммита и выйти на переговоры.

— Только посредством диалога и сотрудничества мы сможем достичь подлинного мира на Корейском полуострове. Мы еще раз подчеркиваем, что готовы разговаривать с Севером в любое время, в любом месте и по любым вопросам, независимо от формата. Мы надеемся, что Северная Корея в ближайшее время выйдет на переговоры в соответствии с духом Пханмунчжомской декларации, — добавил Ли Ин Ен.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором в частности объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Однако мирный процесс застопорился после того, как второй саммит между Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом в Ханое в начале 2019 года завершился без соглашения о денуклеаризации.

Напомним, беглец из Северной Кореи проплыл в Южную Корею, скрываясь от слежки 6 часов.