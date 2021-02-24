Мужчина смог перейти на юг, несмотря на то, что его несколько раз заметили камеры наблюдения.

Об этом пишет Guardian.

Выплыв на южнокорейское побережье через Восточное море, он прополз через дренажный туннель в демилитаризованной зоне, спрятал свой гидрокостюм и ласты и прошел незамеченным по дороге около 5 км.

Он был задержан после того, как охранник заметил его через камеру видеонаблюдения и предупредил начальство.

К тому времени, когда начались поиски, этого человека пять раз фиксировали прибрежные камеры наблюдения. Они дважды включали тревогу, но солдаты не заметили предупреждений и не предприняли никаких действий.

— Военнослужащие, отвечающие за охрану, не соблюдали надлежащие процедуры и не смогли обнаружить неопознанного человека, - сказал официальный представитель Южной Кореи.

Расследование инцидента показало, что охранник, отвечающий за оборудование для наблюдения за берегом, решал проблему с компьютером и отклонил сигналы тревоги как технические ошибки, в то время как второй охранник на военном посту был отвлечен телефонным звонком.

Напомним, хакеры из Северной Кореи раз пытались похитить данные о вакцине против коронавирусной болезни от компании Pfizer.