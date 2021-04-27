Законодатели Чехии рассматривают возможность подачи конституционного иска против президента Милоша Земана за госизмену. Парламентарии считают, что он ее совершил, когда начал отрицать причастность российских агентов ко взрывам в Врбетице в 2014 году.

Об этом пишет чешское издание Novinky.

Глава Сената Милош Выстричала подтвердил факт подготовки такого заявления.

— Я предполагаю, что мы как минимум рассмотрим возможность подачи заявления о государственной измене. Но в первую очередь нужно собрать воедино и посмотреть, как эксперты видят ситуацию, — отметил он.

Представители партии ODS и TOP-9 указали, что подготовка иска может начаться уже во вторник.

— Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду, — говорится в заявлении парламентских партий.

В своем телевиозионном выступлении Милош Земан, среди прочего, говорил о том, что помимо возможной причастности к взрывам в Врбетицах агентов российской военной разведки ГРУ, полицейское расследование работает со второй версией, в которой причиной трагедии может быть непрофессиональное обращением со взрывчатыми веществами.

— На наш взгляд, президент Земан в очередной раз выступил в качестве защитника и агента Российской Федерации, а не как глава нашего государства, которое должно защищать интересы Чешской Республики. В своем выступлении он сравнил доказательства и достоверность выводов наших спецслужб, — говорится в тексте, который на момент написания подписали более тысячи человек.

Напомним, Румыния объявила персоной нон гранта помощника военного атташе при посольстве РФ Алексея Гришаева.